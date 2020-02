MEDIENMITTEILUNG

Olten, 17. Februar 2020

Wettbewerbskommission (WEKO) genehmigt die Übernahme von Tertianum durch Capvis

Die Schweizer Wettbewerbskommission (WEKO) erhebt keine Einwände gegen die Übernahme der zu Swiss Prime Site gehörenden Tertianum Gruppe durch den von der Beteiligungsgesellschaft Capvis AG beratenen Fonds Capvis Equity V LP (gemeinsam «Capvis»).

Der Kaufvertrag umfasst den operativen Betrieb von über 80 Wohn- und Pflegezentren sowie Residenzen in allen Landesteilen der Schweiz. Die rund 4 900 Mitarbeitenden und das Management der Tertianum Gruppe werden von der neuen Eigentümerin übernommen. Die von Swiss Prime Site gehaltenen 16 Liegenschaften und 4 Projekte verbleiben weiterhin im Besitz des Immobilienunternehmens und tragen zur ausgewogenen Diversifikation des Portfolios bei.

Der Vertragsvollzug (Closing) wird in den nächsten Wochen erfolgen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations, Markus Waeber

Tel. +41 58 317 17 64, markus.waeber@sps.swiss

Media Relations, Mladen Tomic

Tel. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss

