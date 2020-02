The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.02.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.02.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A254NK5 INDUSTRIA ANL.20/22 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0W89 DZ BANK IS.A1286 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0WG04 DEKA FESTZINS ANL 20/33 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2SG0 LB.HESS.THR.CARRARA02W/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2SM8 LB.HESS.THR.CARRARA02X/20 BD00 BON EUR NCA XFRA IT0005402117 ITALIEN 20/36 BD01 BON EUR NCA XFRA NO0010875230 NORWAY 20/30 BD01 BON NOK NCA XFRA XS2114413565 AT + T INC. 20/UND. FLR BD01 BON EUR NCA XFRA XS2116728895 FORD MOTO.CR 20/24 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2118213888 AUSNET SVCS 20/30 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2120087452 BCO SANTAND. 20/27 MTN BD01 BON GBP NCA XFRA XS2121408996 PIRAEUS BANK 20/30 FLRMTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2122894855 WORLD BK 20/30 MTN BD01 BON EUR NCA 1OI XFRA CA0813791096 BEMETALS CORP. EQ00 EQU EUR NCA 1YT XFRA CA44812T1021 HUT 8 MINING CORP (NEW) EQ00 EQU EUR NCA BLUM XFRA IE00BJXRZ273 RIZE-MED.CAN+LSCI.DLA ETF EQ00 EQU EUR YCA RCRS XFRA IE00BJXRZJ40 RIZE-CYB.SEC+DPRV.DLA ETF EQ00 EQU EUR YCA EM7 XFRA US29103W1045 EMERALD HLDG INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA HENE XFRA US42550U1097 HENKEL AG CO.KGAA ADR 4/1 EQ00 EQU EUR NCA 42Z XFRA US76155X1000 REVOLUTION MED. DL-,0001 EQ00 EQU EUR NCA 1LV XFRA US80405P1075 SATSUMA PHARMACEUTICALS EQ00 EQU EUR NCA 49V XFRA US92537N1081 VERTIV HOL.CL A DL-,0001 EQ00 EQU EUR N