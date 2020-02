Umsatzspitzenreiter zum Wochenschluss war Wirecard. Das in München ansässige Unternehmen legte am Freitag die vorläufigen Finanzkennzahlen für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2019 vor. Demnach konnte das Unternehmen die Umsätze um 38 % auf 2,8 Milliarden Euro im Gesamtjahr steigern. Das EBITDA stieg um 40 % auf 785 Millionen Euro. Die Aktie notierte am Handelsende mit 138,90 Euro deutlich leichter als zum Vortagesschluss. Wirecard Tageschart Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, ...

