Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "George Washington Tag" geschlossen.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.389,75 +0,27% Nikkei-225 23.523,24 -0,69% Hang-Seng-Index 28.006,19 +0,69% Shanghai-Composite 2.977,40 +2,07% S&P/ASX 200 7.125,10 -0,07%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Nach wie vor werden Meldungen rund um das Coronavirus stark beachtet, doch hier zeichnet sich kein einheitliches Bild ab. In Südkorea überwiegt die Vorsicht, nachdem ein neuer Infektionsfall in dem Land bestätigt wurde. Generell bereitet Sorge, dass international die Zahl der Fälle steigt, andererseits überwiegt in China der Optimismus, weil sich der Trend bei den Neufällen zu normalisieren scheint. In Japan zeigen sich die Anleger von dem überraschend schwachen Wirtschaftswachstum enttäuscht. Das BIP im vierten Quartal sank um 1,6 Prozent, während lediglich ein Minus von 1 Prozent erwartet worden war. Daneben spielt die Berichtsaison eine große Rolle. Getränkehersteller Kirin Holdings hat einen Nettogewinn-Einbruch von 64 Prozent gemeldet, die Aktie fällt um 6 Prozent. An den chinesischen Börsen überwiegt dagegen eine freundliche Stimmung. Neben der Hoffnung, dass sich die Coronaepidemie in den Griff kriegen lässt, kommen Aussagen des Finanzministers gut an, die Unternehmenssteuern senken zu wollen. Zudem hat die chinesische Zentralbank den Zinssatz für mittelfristige Darlehen an Finanzinstitutionen gesenkt.

US-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen US-Geschäft am Freitag machten Nachrichten zu Käufen und Verkäufen von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway die Kurse. So hat der Konzern Titel der Supermarktkette Kroger in Höhe von 550 Millionen Dollar und des Biotech-Unternehmens Biogen im Volumen von 192 Millionen Dollar zugekauft. Kroger verteuerten sich auf nassdaq.com bis kurz von 20.00 Uhr Ortszeit um 5,8 Prozent auf 29,88 Dollar. Biogen gewannen 2,6 Prozent auf 341,62 Dollar. Verkauft werden dagegen Aktien des Mineralölunternehmens Phillips 66, deren Aktie verlor bis 17.50 Uhr 0,3 Prozent auf 89,24 Dollar. Der Anteil an Goldman Sachs wurde um ein Drittel reduziert, die Titel gaben um 0,1 Prozent nach auf 236,80 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.398,08 -0,09 -25,23 3,01 S&P-500 3.380,16 0,18 6,22 4,62 Nasdaq-Comp. 9.731,18 0,20 19,21 8,45 Nasdaq-100 9.623,58 0,29 27,88 10,20 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 836 Mio 816 Mio Gewinner 1.505 1.440 Verlierer 1.406 1.484 Unverändert 89 95

Wenig verändert - Das Geschäft an der Wall Street ist zwar verhalten verlaufen. Doch dass trotz des langen Wochenendes keine größeren Gewinnmitnahmen stattfanden, belegte die Marktstärke. Es gab keine neuen alarmierenden Meldungen zum Coronavirus. Sorge bereitete allerdings die Meldung, dass das Virus in Ägypten angelangt ist. Unter den Einzelaktien stiegen Nvidia um 7 Prozent. Der Chiphersteller hat im vierten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn stärker gesteigert als erwartet. Expedia sprangen um 11 Prozent. Das Online-Reisebüro hat mit den Zahlen zum vierten Quartal die Erwartungen übertroffen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,42 -1,6 1,44 22,2 5 Jahre 1,41 -3,3 1,45 -51,0 7 Jahre 1,51 -2,7 1,54 -73,6 10 Jahre 1,59 -2,8 1,62 -85,6 30 Jahre 2,04 -3,4 2,07 -102,7

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 2,8 Prozent auf 1,59 Prozent. Die Stärke des Rentenmarktes sowie die Nachfrage nach Gold offenbarten, wie labil die Stimmung am US-Finanzmarkt sei, hieß es mit Blick auf die Lage in China.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0838 -0,0% 1,0840 1,0837 -3,4% EUR/JPY 119,05 +0,0% 119,00 119,01 -2,4% EUR/GBP 0,8309 -0,0% 0,8310 0,8303 -1,8% GBP/USD 1,3044 +0,0% 1,3042 1,3052 -1,6% USD/JPY 109,84 +0,1% 109,78 109,82 +1,1% USD/CNY 6,9811 -0,1% 6,9869 6,9846 +0,3% USD/CNH 6,9833 -0,1% 6,9895 6,9882 +0,3% USD/HKD 7,7664 -0,0% 7,7676 7,7672 -0,3% AUD/USD 0,6729 +0,1% 0,6720 0,6725 -4,0% NZD/USD 0,6431 -0,2% 0,6443 0,6435 -4,5% Bitcoin BTC/USD 9.812,76 -0,6% 9.872,26 10.143,76 +36,1%

Am Devisenmarkt tendierte der ICE-Dollarindex minimal im Plus. Der Euro stabilisierte sich auf niedrigem Niveau. Die Gemeinschaftswährung war in den vergangenen Tagen auf den tiefsten Stand seit April 2017 gesunken. Die aktuell schwachen BIP-Daten aus Deutschland verhinderten eine Erholung, hieß es. Der Euro kostete 1,0838 Dollar und lag damit leicht über dem Tagestief von 1,0827 - Ende Januar waren es aber noch knapp 1,10 Dollar gewesen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,19 52,05 +0,3% 0,14 -14,1% Brent/ICE 57,36 57,32 +0,1% 0,04 -12,2%

Am Ölmarkt setzte sich die Preisrally der vergangenen Tage trotz der Konjunktursorgen im Zuge des Coronavirus und der gesenkten Nachfrageprognosen durch verschiedene Institutionen fort. Seit Tagen rätselten Händler über die Gründe. Nun hieß es, kleine chinesische Raffinerien deckten sich wegen des insgesamt niedrigen Preisniveaus mit Erdöl ein. Das Fass US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um weitere 1,2 Prozent auf 52,02 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 1,7 Prozent auf 57,31 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.582,31 1.583,80 -0,1% -1,49 +4,3% Silber (Spot) 17,87 17,73 +0,8% +0,14 +0,1% Platin (Spot) 969,80 966,50 +0,3% +3,30 +0,5% Kupfer-Future 2,63 2,60 +1,1% +0,03 -6,0%

Gold war als sicherer Hafen gesucht und zog um 0,4 Prozent auf 1.583 US-Dollar je Feinunze an.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CHINA

will auch mit finanziellen Maßnahmen die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie begrenzen. Um den von dem Ausbruch betroffenen Unternehmen zu helfen, wird China die Kreditvergabe und die Kreditunterstützung erhöhen, die Finanzierungskosten senken und den Anteil der Unternehmenskredite sowie der mittel- und langfristigen Darlehen weiter erhöhen, sagte Liang Tao, stellvertretender Vorsitzender der chinesischen Bankenversicherungsaufsichtskommission, bei einem Briefing. Die Regierung werde im Jahr 2020 mehr Yuan-Kredite und -Anleihen ausgeben, fügte er hinzu.

KONJUNKTUR JAPAN

Das japanische Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Schlussjahresviertel zum ersten Mal seit fünf Quartalen wieder gesunken und das gleich um 6,3 Prozent. Nach der Erhöhung der Umsatzsteuer am 1. Oktober ließ der Privatkonsum spürbar nach, zudem wütete im Oktober auch der Taifun "Hagibis". Volkswirte hatten deshalb mit einem Rückgang gerechnet, aber nur mit einem Minus von 3,9 Prozent. Japan droht angesichts der Coronavirus-Epidemie nun eine technische Rezession, also zwei Quartale mit kleiner werdender Wirtschaftsleistung hintereinander.

NAHER OSTEN

In der Nähe der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind in der Nacht zu Sonntag nach Angaben aus US-Militärkreisen mehrere Raketen eingeschlagen. Wie viele Raketen abgefeuert und welche Ziele getroffen wurden, war demnach unklar. Berichte über Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten von mehreren lauten Detonationen in dem Stadtteil, in dem die meisten Botschaften liegen.

ENERGIEPOLITIK

Die USA werden nach Worten von Außenminister Mike Pompeo Energieprojekte in Mittel- und Osteuropa finanzieren, um die Unabhängigkeit der dortigen Länder von Energie aus Russland zu fördern.

GOOGLE

Ein Gericht der Europäischen Union hat eine Erhöhung der Geldbuße in Aussicht gestellt statt sie zu streichen. In einer überraschenden Wendung sagte am Freitag am Ende einer dreitägigen Anhörung einer der fünf Richter, dass das EU-Gericht befugt sei, die 2017 verhängte Geldstrafe von 2,4 Milliarden Euro zu erhöhen, wenn es feststellt, dass die Summe nicht ausreicht, um das Unternehmen von weiterem wettbewerbswidrigem Verhalten abzuhalten.

HUAWEI

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat den chinesischen Technologiekonzern Huawei als Bedrohung für die Nato bezeichnet. "Wenn wir die Bedrohung nicht verstehen und nichts dagegen tun, könnte sie letztlich das erfolgreichste Militärbündnis der Geschichte - die Nato - gefährden", warnte Esper bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Die europäischen Verbündeten forderte er auf, Huawei von den neuen 5G-Netzen auszuschließen.

TESLA

muss die Rodung des Geländes für seine geplante Fabrik im brandenburgischen Grünheide vorerst stoppen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschied am Samstagabend, zunächst müsse über die Beschwerde der Grünen Liga Brandenburg gegen die Baumfällarbeiten entschieden werden. Der Umweltschutzverband hatte am Freitag einen entsprechenden Eilantrag gestellt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2020 01:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.