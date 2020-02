Von Grace Zhu

PEKING (Dow Jones)--Chinas Zentralbank hat den Zins einer wichtigen Kreditfazilität gesenkt, was ein Anzeichen für eine breitere Reduzierung der Kreditzinsen sein könnte. Wie die People's Bank of China auf ihrer Website mitteilte, sinkt der Zins für Kredite aus der mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) um 10 Basispunkte auf 3,15 Prozent. Aus dieser Fazilität können Kredite für bis zu einem Jahr vergeben werden. Analysten halten es für möglich, dass nach diesem Schritt die Banken ihre Benchmarkzinsen für Kredite, die so genannte Loan Prime Rate (LPR), am Donnerstag ebenfalls senken.

Chinas Regierung versucht derzeit, die Folgen der Coronavirusepidemie einzudämmen. Die Zentralbank erhöhte die Liquidität im Bankensystem am Montag um 200 Milliarden Yuan über die Mittelfristfazilität, deren Zinsen sie senkte. Hinzu kamen 100 Milliarden Yuan über siebentägige Repo-Geschäfte, deren Zins unverändert bei 2,40 Prozent lag.

Kontakt zur Autorin: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2020 02:05 ET (07:05 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.