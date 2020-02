Ein Verwaltungsgericht in Brandenburg folgte der Klage von Umweltschützern bzw. der Gemeinde und untersagte den Weiterbau bzw. die Rodung von Wald. Damit ist der Kraftakt zwischen den Interessen der Umgebung und den wirtschaftlichen Interessen von Tesla und dem Land Brandenburg offengelegt. Im Schnellverfahren soll nun ein OVG entscheiden und am Ende wohl das BVerwG in Leipzig. Die Schlagzeilen kann man sich schon denken, die ab heute die Runde machen werden.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

TESLA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de