LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com von 10000 auf 8500 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die Geschäftszahlen von Takeaway in der Vorwoche kritisierte Analyst Andrew Ross in einer am Montag vorliegenden Studie die Profitabilität. Zudem passte er seine Schätzungen an höhere Investitionen an. Nach dem Abschluss der Fusion der Essenslieferanten bewertet er künftig die in London gehandelte Aktie der neuen Just Eat Takeaway./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 23:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2020 / 05:00 / GMT



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



NL0012015705

