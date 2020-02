Herr Fritsche, bitte fassen Sie die Idee hinter Single Pair Ethernet (SPE) kurz zusammen. Matthias Fritsche: Es geht bei SPE darum, das Ethernet-Protokoll mit einer anderen Physik, eben mit nur einem Adernpaar, zu übertragen. So wie man heute vierpaarige Kupferkabel, fiberoptische Kabel oder Funk nutzt, ist SPE eine andere Form des Physical Layers, gedacht für die Kommunikation hinunter bis in die Feldebene. Wann sind Sie auf das Thema SPE aufmerksam geworden? Matthias Fritsche: Harting ist in der Normung international aktiv, auch im Bereich Ethernet Datenverkabelung. Im Rahmen dieser Normengremien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...