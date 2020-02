Die Leitindizes an Chinas Festlandbörsen stiegen am Montag auf das höchste Niveau seit mehr als zwei Wochen - trotz des sich ausbreitenden Coronavirus.Tokio / Hongkong / Shanghai - Die Börsen in Festlandchina haben ihre jüngste Erholung schwungvoll fortgesetzt. Die Leitindizes stiegen am Montag auf das höchste Niveau seit mehr als zwei Wochen - trotz des sich ausbreitenden Coronavirus. So schloss der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörse 2,25 Prozent höher. Der Hang Seng in Hongkong rückte...

