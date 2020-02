FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future prallt am Montag im Verlauf an der Marke von 13.800 Punkten. Positiv werten die Charttechniker der Commerzbank, dass der Future die in den letzten zwei Monaten ausgebildete Trading-Range im Bereich von 12.880 bis 13.640 Punkten nach oben verlassen hat und damit ein neues Kaufsignal geliefert hat. Für den Wochenstart deuten sich moderate Kurssteigerungen in Richtung 14.000 Punkten an.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 8.30 Uhr 22,5 auf 13.770,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.804,5 und das Tagestief bei 13.748 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.879 Kontrakte.

February 17, 2020 02:37 ET (07:37 GMT)

