Der Hotelentwickler UBM baut seine Büro- und Hotelpipeline in Deutschland aus. Im Frankfurter Europaviertel entwickelt UBM (75%) gemeinsam mit der Paulus Immobilien Gruppe (25%) den neuen FAZ-Tower. Der Büroturm umfasst 18 Stockwerke und wird nach Fertigstellung komplett an die FAZ vermietet. Zusätzlich wird ein Leonardo-Hotel mit rund 350 Zimmern entstehen. Die Planung stammt aus der Feder des Berliner Architekturbüros Eike Becker_ Architekten. "Mit seiner Architektur in Form eines doppelten H und einem Prestige-Mieter ist der FAZ-Tower ein Meilenstein für die UBM in Frankfurt", freut sich Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development. "Für unsere hohe Hotelexpertise sind wir ja in ganz Europa bekannt, Büros können wir aber ...

