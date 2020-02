Berlin/Wien (ots) - Eine Autobombe explodiert. Emilias Identität stürzt zusammen. Sie muss alles, was sie geglaubt hat von einer Sekunde auf die andere in Frage stellen.Ihre verzweifelte Suche beginnt und führt die junge angehende Journalistin zu "FACT-ed", einem Start-up Recherche-Netzwerk in Kreuzberg. Sie will Wahrheit. Über sich und ihre Familie. Der hoch komplexe Online-Algorithmus von "Fact-ed" findet Antworten. Und wirft ganz neue Fragen auf. So landet Emilia in einem Netz krimineller Verwicklungen und politischer Intrigen, in dem auch eine legendäre Figur aus der ersten "Generation" eine zwielichtige Rolle spielt. Eine packende Reise, die Generationen verbindet. "Seine Tochter" - ist sie es wirklich?"Seine Tochter" bringt ein völlig neues Genre erstmals nach Deutschland: einen "Trilot", eine Mischung aus Trailer und Pilot einer erst noch zu drehenden neuen Serie. "Ganz bewusst beschreiten wir damit einen für Deutschland völlig neuen Weg, den man so nur aus dem amerikanischen Markt kennt", beschreibt Produzent Torsten Rüther diese neue Art, einen Pilotfilm vor der eigentlichen Serie zu produzieren.Es spielen: Herbert Knaup, Tim Oliver Schultz, Gitta Schweighöfer, Chiem van Houweninge, Vinzenz Kiefer, Constantin von Jascheroff und viele andere, sowie 'Luiii' in der Titelrolle als "Seine Tochter" Emilia.Hier ist der Link zu Seine Tochter: https://youtu.be/s-G5qsFeuKkRegisseurin: Verena SoltizBerater der Regisseurin: HaJo GiesKamera: Mario Minichmayr Seine Tochter ist eine Produktion der Hello Moment Productions, einem Zusammenschluss deutscher und internationaler Investoren.Pressekontakt:KommunikationMichael WeilandMobil +49 172 3822469Mail seinetochter@positioning-first.deOriginal-Content von: Hello Moment Productions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141410/4521839