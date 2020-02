Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Japans Wirtschaft schrumpft im 4. Quartal stärker als erwartet

Das japanische Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Schlussjahresviertel zum ersten Mal seit fünf Quartalen wieder gesunken und das gleich um 6,3 Prozent. Nach der Erhöhung der Umsatzsteuer am 1. Oktober ließ der Privatkonsum spürbar nach, zudem wütete im Oktober auch der Taifun "Hagibis". Volkswirte hatten deshalb mit einem Rückgang gerechnet, aber nur mit einem Minus von 3,9 Prozent. Japan droht angesichts der Coronavirus-Epidemie nun eine technische Rezession, also zwei Quartale mit kleiner werdender Wirtschaftsleistung hintereinander.

Chinas Zentralbank senkt Zins für mittelfristige Kreditfazilität

Chinas Zentralbank hat den Zins einer wichtigen Kreditfazilität gesenkt, was ein Anzeichen für eine breitere Reduzierung der Kreditzinsen sein könnte. Wie die People's Bank of China auf ihrer Website mitteilte, sinkt der Zins für Kredite aus der mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) um 10 Basispunkte auf 3,15 Prozent. Aus dieser Fazilität können Kredite für bis zu einem Jahr vergeben werden. Analysten halten es für möglich, dass nach diesem Schritt die Banken ihre Benchmarkzinsen für Kredite, die so genannte Loan Prime Rate (LPR), am Donnerstag ebenfalls senken.

IWF-Chefin: Coronavirus könnte Weltwirtschaft zwischenzeitlich hemmen

Die Epidemie des neuartigen Coronavirus könnte nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) das Wachstum der Weltwirtschaft zwischenzeitlich hemmen. Das Wirtschaftswachstum könne wegen der Epidemie geringer ausfallen, der Rückgang liege aber nur im Bereich von 0,1 bis 0,2 Prozentpunkten, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgieva. Wenn die Epidemie schnell unter Kontrolle gebracht werde, könne es nach einem schnellen Rückgang aber "einen sehr schnellen Wiederaufschwung" geben.

Beschäftigtenzahl in deutscher Industrie sinkt im Dezember

Die Zahl der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Dezember gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) waren Ende Dezember 2019 gut 5,6 Millionen Personen in den Betrieben des verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten tätig. Das waren knapp 30.000 Beschäftigte bzw. 0,5 Prozent weniger als im Dezember 2018.

Hunderte Ex-Ministeriumsmitarbeiter fordern Rücktritt von US-Justizminister

Angesichts des umstrittenen Verhaltens von US-Justizminister Bill Barr im Fall des in der Russland-Affäre verurteilten Politikberaters Roger Stone haben mehr als 1.100 frühere Mitarbeiter des Justizministeriums seinen Rücktritt gefordert. In dem offenen Brief, der am Sonntag im Internet kursierte, warfen sie Barr sowie US-Präsident Donald Trump vor, "offen und wiederholt" gegen den Grundsatz verstoßen zu haben, die Justiz unvoreingenommen und unparteiisch entscheiden zu lassen.

Spahn schließt Teamlösung für neue CDU-Spitze nicht aus

Bei der Kür einer neuen CDU-Parteispitze schließt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Teamlösung nicht aus, bei der er Friedrich Merz oder Armin Laschet unterstehen würde. Auf eine entsprechende Frage im ARD-"Bericht aus Berlin" sagte Spahn am Sonntagabend: "Ich schließe jetzt nichts ein und nichts aus." Nach dem angekündigten Rückzug von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wolle die Partei jetzt "über die richtige Teamlösung reden".

DIW-Chef kritisiert nach Tesla-Rodungsstopp hohe Hürden für Großprojekte

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sieht den Stopp der Rodungsarbeiten auf dem Gelände für das künftige Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide kritisch. "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg - dies scheint für wichtige Großprojekte in Deutschland immer seltener zu gelten", sagte Fratzscher dem Handelsblatt. Der Fall Tesla sei "symptomatisch für eine überbordende, ineffiziente und selbstgefällige Bürokratie, die immer häufiger eine Bremse für Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist", kritisierte Fratzscher.

Ruhani schließt vorzeitigen Rücktritt trotz drohender Wahlschlappe aus

Angesichts der drohenden Niederlage seines Bündnisses bei der Parlamentswahl im Iran hat Präsident Hassan Ruhani Gerüchte über einen vorzeitigen Rücktritt zurückgewiesen. "Die Idee zurückzutreten, ist mir nie in den Sinn gekommen", sagte Ruhani in Teheran. Ein Amtsverzicht seinerseits habe in seinen Augen "nicht viel Sinn".

Zahl der Coronavirus-Toten in China steigt auf über 1.700

Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus in China ist auf über 1.700 gestiegen. In der besonders betroffenen Provinz Hubei starben weitere 100 Menschen an den Folgen der Erkrankung, wie die dortigen Gesundheitsbehörden am Montag mitteilten. Die offizielle Gesamtzahl der Menschen, die in Festlandchina an den Folgen der Infektion gestorben sind, nahm damit auf 1.765 zu.

USA holen US-Bürger von unter Quarantäne stehendem Schiff in Japan

Die USA haben am Montag hunderte ihrer Staatsbürger von dem in Japan unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" geholt. 40 US-Passagiere hätten sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert und müssten in Krankenhäusern in Japan bleiben, sagte ein Vertreter der US-Gesundheitsbehörden dem Sender CBS am Sonntag. Die restlichen Passagiere wurden nach Angaben der US-Botschaft in Japan mit zwei Flugzeugen in die USA ausgeflogen, wo sie zwei Wochen unter Quarantäne gestellt werden.

Unwetterschäden beeinträchtigen Bahnverkehr in mehreren Bundesländern

Unwetterschäden haben den Bahnverkehr in mehreren Bundesländern beeinträchtigt. Wie die Deutsche Bahn AG am Sonntagabend auf ihrer Website mitteilte, entfielen auf der Strecke Münster - Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen mehrere Halte. Es sei mit einer Reisezeitverlängerung von bis zu 60 Minuten zu rechnen. Auch auf der Strecke Dortmund - Essen - Duisburg - Köln wurden Fernverkehrszüge umgeleitet. Dies führe dort zu etwa 20-minütigen Verspätungen.

Sturm sorgt in Großbritannien für Überschwemmungen und Verkehrschaos

Nach "Ciara" hat mit "Dennis" das zweite Wochenende in Folge ein schwerer Sturm Großbritannien heimgesucht und für Überschwemmungen, Verkehrschaos und Stromausfälle gesorgt. Hunderte Flüge wurden gestrichen, Soldaten mobilisiert, im Süden von Wales wurde wegen starker Regenfälle die höchste Warnstufe ausgerufen. Bis Sonntagmittag zählte das Umweltamt eine Rekordzahl von fast 600 Flutwarnungen. Mindestens ein Mensch kam durch das Unwetter ums Leben.

Konjunkturdaten

INDONESIEN

Exporte Jan 13,41 Mrd USD

Importe Jan 14,28 Mrd USD

Handelsbilanz Jan Defizit 0,86 Mrd USD (PROG Defizit 0,38 Mrd USD)

SINGAPUR

BIP 4Q annualisiert rev. +0,6% gg Vorquartal (vorläufig +0,1%)

BIP 4Q rev. +1,0% gg Vorjahr (vorläufig +0,8%)

THAILAND

BIP 4Q +1,6% gg Vorjahr (PROG +2,0%)

BIP saisonbereinigt 4Q +0,2% gg Vorquartal (PROG +0,3%)

