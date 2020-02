Als würde der Ärger, den sich der Chemie- und Agrargonzern Bayer mit der Übernahme durch Monsanto mit dessen Unkrautvernichter Glyphosat ins Unternehmen milliardenschwer zukauft hat, nicht reichen, sorgt jetzt das nächste Pflanzenschutzmittel für große Probleme. Wie am Wochenende bekannt wurde, sollen Bayer und der Konkurrent BASF in den USA an einen Pfirsichbauern 15 Mio. USD Schadenersatz sowie zusätzliche 250 Mio. USD Strafe zahlen. Grund ist ein Rechtsstreit des Pfirsichbauern mit...

