Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenstart versteigert das Schatzamt der Slowakei zwei Anleihen, so die Analysten der Helaba.Im Zuge der Ausbreitung des SARS-CoV-2 sei die Risikoaversion an den Finanzmärkten gestiegen und sichere Anlagehäfen aus den EWU-Kernländern seien bis zuletzt gefragt gewesen. So sei die 10J-Rendite deutscher Bundeswertpapiere Ende Januar auf ein 4-Montastief von -0,44% gefallen. Seitdem habe sich die Lage etwas beruhigt, wenngleich die Anzahl der Neuinfizierten und der Todesopfer weiter hoch sei. Aktuell rentiere die 10J-Benchmarkanleihe bei -0,40%. Der Spread gegenüber amerikanischen Titeln mit zehn Jahren Laufzeit liege momentan bei knapp 200 Basispunkten. (17.02.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...