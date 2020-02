ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für L'Oreal von 240 auf 247 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einem phänomenalen Jahr 2019 zeichne sich im laufenden Jahr auch wegen des Coronavirus ein leicht verlangsamtes Umsatzwachstum ab, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Montag vorliegenden Studie. In Zukunft dürfte die Dynamik der Franzosen aber wieder auf mehr als 6 Prozent zulegen./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2020 / 04:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120321

