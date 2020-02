Eine Anhebung der Umsatzsteuer und eine flaue weltweite Konjunktur dämpften den Konsum und die Kapitalausgaben der Unternehmen in Japan.Tokio - Die stärkste Schrumpfung der Wirtschaft seit fünfeinhalb Jahren lässt in Japan Rezessionsangst aufkommen. Wie die Regierung am Montag in Tokio mitteilte, lag die Wirtschaftsleistung der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt im Schlussquartal 2019 1,6 Prozent tiefer als im Vorquartal. Auf das Jahr hochgerechnet ergibt sich ein Einbruch um 6,3 Prozent. Dies ist der stärkste Rückgang...

