PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Anleger des französischen Bahn-Herstellers Alstom haben am Montag positiv auf die Gespräche über eine Übernahme des Zuggeschäfts von Bombardier reagiert. Die an der Euronext in Paris gelisteten Papiere legten am Vormittag um knapp zwei Prozent auf 49,50 Euro zu. Zuletzt waren die Anleger im Jahr 2010 bereit, solche Preise für die Anteilsscheine zu zahlen.



Gael de-Bray, Analyst der Deutschen Bank, erwartet eine Verwässerung der operativen Gewinnmarge von Alstom im Jahr 2020 durch den Zusammenschluss. Er geht dennoch davon aus, dass der Gewinn je Aktie nach einem Vertragsabschluss steigt, selbst ohne zusätzliche Synergien./ssc/bek/jha/



