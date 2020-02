München (ots) - Warum verschlingen manche Erwachsene Schokolade gleich tafelweise, wohingegen andere gerne Obst, Gemüse und Vollkorn essen? Wieso scheitern Diäten so zuverlässig? Welchen Einfluss haben Ernährungsmuster der frühesten Kindheit auf unser heutiges Essverhalten? Wie man seinen Kindern den besten Start ins Leben ermöglicht oder aber sein eigenes Leben auf "gesund" umzuprogrammieren lernt, zeigt Bestsellerautor und TV-Ernährungsdoc Dr. med. Matthias Riedl in seinem neuen Buch "Die Macht der ersten 1000 Tage".Start in ein gesundes Leben:Ein Blick auf das, was uns evolutionär, in frühester Kindheit, aber auch später prägt, ist unverzichtbar. Denn der Ernährungs- und Lebensstil beider Elternteile bestimmt maßgeblich, wie sich das Kind später entwickelt - und zwar beginnend mit der Schwangerschaft bis zum Ende der ersten beiden Lebensjahre. Wer versteht, wie sich Ernährungspräferenzen entwickeln, welche Rolle dabei das sich entwickelnde Gehirn und Glückshormone spielen, und wie Hunger, Sättigung und Geschmack funktionieren, hält damit auch den Schlüssel zu einem gesunden und schlanken Leben für sich und seine Kinder in der Hand.Prägung verstehen:Warum essen wir, was wir essen? Dr. Matthias Riedl, Ernährungsmediziner mit über 30 Jahren Erfahrung, erläutert, was Ernährung eigentlich mit uns macht und zeigt auf, warum es evolutionär für uns vorteilhaft ist, Ernährungsvorlieben auszuprägen, und warum diese einst sogar überlebenswichtig für uns waren. "Wenn Eltern alle Möglichkeiten nutzen, um ihr Kind auf "gesund" zu prägen, lebt dieses sehr wahrscheinlich nicht nur länger, sondern geht auch fitter durchs Leben ohne lästige Beschwerden wie Diabetes oder Rheuma", so Dr. Matthias Riedl.Die Macht der ersten 1000 Tage:So gelingt ideale Prägung: In sieben Schritten führt der Autor (zukünftige) Eltern zum Ziel: Ernähren Sie Ihr Kind artgerecht, seien Sie Vorbild, verkaufen Sie gute Lebensmittel clever, machen Sie Ungesundes unzugänglich, schaffen Sie nützliche Rituale, koppeln Sie Essen nicht aktiv an Gefühle, und lehren Sie zu genießen.Die eigenen Prägung verstehen, überwinden und eine Neuprägung beibehalten: So gelingt die "Umprogrammierung" auch noch im Alter von 30, 40 oder 50 Jahren: Lernen Sie die Prägungsfallen unserer modernen Überflussgesellschaft zu erkennen, entlarven Sie Ihre ganz persönlichen Verhaltenssüchte, lassen Sie sich dabei unterstützen, sich von (ungesunden) Vorlieben zu emanzipieren und mit Genuss gesund und schlank zu bleiben.Wenn Sie wissen wollen, wie Sie schon bei der Familienplanung für eine gute gesundheitliche Basis Ihres Kindes sorgen, auf Ihre eigenen Probleme mit Übergewicht reagieren, "echten" Hunger von "Lustessen" unterscheiden und die persönlichen Essgewohnheiten auf "gesund" umprogrammieren können, finden Sie im neuen GU-Ratgeber von Dr. Matthias Riedl: "Die Macht der ersten 1000 Tage" das nötige Rüstzeug dazu.Weitere Informationen: http://ots.de/cOQK4qKontakt:Gräfe und Unzer VerlagSarah BruchhäuserGrillparzerstraße 1281675 MünchenTelefon: (089) 4 19 81-261E-Mail: Sarah.Bruchhaeuser@graefe-und-unzer.deOriginal-Content von: GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100057965/100841837