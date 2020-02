Zug (ots) - Smith+Nephew (LSE:SN, NYSE:SNN), das globale Medizintechnikunternehmen freut sich, die Veröffentlichung von Ergebnissen aus einer neuen randomisierten kontrollierten klinischen Studie (RCT) bekannt geben zu dürfen, die zeigen, dass durch die Verwendung der kanisterlosen Unterdruck-Wundtherapie für den Einmalgebrauch (Single Use Negative Pressure Wound Therapy System, sNPWT) PICO Wundfläche, -tiefe und -volumen im Vergleich zur herkömmlichen Unterdruck-Wundtherapie (traditional Negative Pressure Wound Therapy, tNPWT) bei Patienten mit venösen Beingeschwüren (Ulcus Cruris Venosum, UCV) und diabetischen Fussgeschwüren (Diabetischem Fusssyndrom, DFU) deutlich herabsetzt.(1)*Chronische Wunden führen zu zahlreichen Erkrankungen und Todesfällen und gehen somit mit hohen medizinische Kosten einher.(2) Alleine in den Vereinigten Staaten sind 6 Millionen Menschen von chronischen Wunden betroffen; diese Zahlen werden sich aufgrund des wachsenden älteren Bevölkerungsanteils und der steigenden Diabeteszahlen noch erhöhen.(2) In einer Studie wurde gezeigt, dass chronische Wunden in den USA in einem einzigen Jahr Kosten in Höhe von ca. 9,7 Mrd. US-Dollar verursachen.(3) Die häufigsten Ursachen für chronische Wunden sind venöse oder arterielle Insuffizienz, Diabetes und Auswirkungen von lokalen Druckeinwirkungen.(4) Chronische Wunden können mittels herkömmlicher Unterdruck-Wundtherapie behandelt werden,(5) die jedoch komplex in der Anwendung ist und die Patienten in ihrer Mobilität einschränkt.(6)Die randomisierte, kontrollierte, multizentrische Studie wurde in 16 Zentren in den USA und zwei Zentren in Kanada durchgeführt und verglich die Wirksamkeit und Sicherheit von PICO sNPWT mit tNPWT bei der Behandlung von Patienten mit Geschwüren an den unteren Extremitäten, die länger als 4 Wochen bestanden. Die Studiendauer betrug 12 Wochen.(1) Insgesamt erhielten 164 Patienten randomisiert entweder PICO sNPWT oder tNPWT.Bei PICO sNPWT wurde eine grössere durchschnittliche Reduzierung der Wundfläche von 39,1%, der Wundtiefe von 32,5% und des Wundvolumens von 91,1% im Vergleich zu tNPWT beobachtet.(1)* Mit PICO sNPWT gab es im Vergleich zu tNPWT eine relative Erhöhung der Zahl der Patienten, bei denen innerhalb von 12 Wochen ein Wundverschluss erzielt wurde, um 51%. Bei PICO sNPWT musste der Wundverband weniger häufig gewechselt werden als bei tNPWT; es wurden im Durchschnitt 6,8 Wechsel weniger und eine um 3,4 Tage längere Tragezeit berichtet. Die Gesamtzufriedenheit war ebenfalls bei PICO sNPWT grösser und im Vergleich zu tNPWT gab es weniger Patienten mit unerwünschten Ereignissen."Nachdem ich bereits hervorragende Ergebnisse bei der Anwendung an Hautlappen und Vollhauttransplantaten erzielt hatte, habe ich mich bei der Behandlung eines diabetischen Fussulkus ebenfalls für die Anwendung des kanisterlosen Unterdruck-Wundtherapiesystems PICO zum Einmalgebrauch entschieden", so Rosemary Hill, Krankenschwester mit Spezialisierung auf Wund- und Stomaversorgung am Lions Gate Hospital in Vancouver. "Durch die Nutzung von PICO als frühe Intervention bei Geschwüren der unteren Extremitäten konnten wir die Wundheilung bereits frühzeitig gut beeinflussen und so die Lebensqualität der Patienten verbessern, da so eine schnellere und verlässlichere Wundheilung möglich ist und die Patienten mobil bleiben und die Behandlung zuhause fortsetzen können."Die besondere Wundbehandlung PICO sNPWT umfasst die geschützte AIRLOCK-Technologie zur einheitlichen und konsistenten Anwendung der therapeutischen NPWT über die gesamte Wunde und den angrenzenden Verletzungsbereich.(7) Durch eine Minimierung des Bedarfs an Wundfüllern und weniger Verbandwechsel im Vergleich zu herkömmlichen tNPWT1 sorgt PICO sNPWT für einen ungestörten Heilungsverlauf und verringert die Heilungsdauer, verbessert die Qualität und Verteilung von Granulationsgewebe und vereinheitlicht die Reepithelisierung.(8)PICO sNPWT verfügt mit 103 veröffentlichen Artikeln, davon 21 veröffentlichte RCT und 65 unterschiedliche klinische Studien, über eine starke Evidenzbasis.(1,9)Weitere Informationen über PICO sNPWT erhalten Sie unter https://www.smith-nephew.com/kirsner* n=161; pOriginal-Content von: Smith & Nephew, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100009500/100841832