EUR/USD Konsolidierungsversuch um 1,0840 - Volatilität ist verringert, US Märkte geschlossen - ZEW Umfrage und EZB Sitzungsprotokoll und PMIs in dieser Woche im Fokus - Die Gemeinschaftswährung startete positiv in die neue Handelswoche und so notiert der EUR/USD mit einem leichten Gewinn um 1,0840. EUR/USD Fokus auf China, Daten Nach der Bodenbildung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...