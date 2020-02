BERLIN (Dow Jones)--CSU-Vorsitzende Markus Söder hat eine zeitliche Trennung bei der Entscheidung über den CDU-Vorsitz und den gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union gefordert.

Vor der CSU-Vorstandssitzung in München sagte der bayerische Ministerpräsident, dass man die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer an der CDU-Spitze schneller entscheiden solle als die, wer die Union in den nächsten Bundestagswahlkampf führen werde.

"Das sind zwei Dinge, die zu trennen sind. Wir glauben auch, dass es klug ist, die Zeitachsen zu trennen. Es spricht vieles dafür, den Parteivorsitz nicht endlos hinauszuschieben, aber das entscheidet die CDU", so Söder. "Für uns ist aber klar, dass die Kanzlerkandidatur eigentlich erst Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres einen Sinn macht."

Dabei sei klar, dass die CSU ein Wort mitzureden habe. "Der Kanzlerkandidat kann nur gemeinsam bestimmt werden", sagte Söder. Auf einen Favoriten für den CDU-Vorsitz wollte er sich nicht festlegen. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten der CDU-Politiker Friedrich Merz, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Norbert Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn.

Wichtig sei, so Söder, dass es nicht nur um Personalentscheidung, sondern auch um die Strategie der Union gehe. Dabei brauche man ein Programm für die Zukunft und nicht eines, das im Gestern verhaftet sei. Für die Union sei außerdem wichtig, dass man sich gegen "Rechtsaußen" klar abgrenze und auch gegen links. Dabei sei Abgrenzung zur AfD eine "existentielle Frage". "Da darf es kein Wackeln, kein Zaudern, kein Zögern und auch keine Unklarheiten geben. Sondern da braucht es ganz klare Linien, davon hängt die bürgerliche Identität von CDU/CSU ab", so Söder.

February 17, 2020

