Wien (www.anleihencheck.de) - Am Staatsanleihemarkt haben sich im Zuge der Corona Thematik die Renditen von deutschen Staatsanleihen merklich reduziert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Diese Entwicklung dürfe nicht allein als Ausdruck von gesteigerten Konjunkturpessimismus gewertet werden. Immerhin hätten in den vergangenen Wochen Aktien deutlich zulegen können, was nicht zu aufkeimenden Konjunkturängsten passe. Vielmehr habe der deutliche Rückgang des Ölpreises, welcher sensibel auf die vermutlich geringere chinesische Nachfrage reagiere, die Inflationserwartungen in der Eurozone merklich nach unten gezogen. Dies erkläre zur Hälfte den Rückgang der deutschen zehnjährigen Staatsanleiherendite von -0,2% auf rund -0,4%. Doch auch der Rückgang der realen Rendite von knapp 0,1 Prozentpunkten müsse nicht konjunkturellen Abschwungsfantasien zugerechnet werden. Vielmehr dürften viele Marktteilnehmer angesichts der Corona Unsicherheit davon ausgehen, dass sich die Aussicht auf eine unverändert expansive geldpolitische Ausrichtung noch stärker verfestigt habe. Damit gehe eine weitere Kompression der Laufzeitenprämie und somit der realen Rendite einher. ...

