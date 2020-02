Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) hat einen neuen Weltrekord bei ausgefallenen Kundenminuten (CML) pro Jahr erzielt. Die DEWA verzeichnete in Dubai 1,86 Minuten, verglichen mit rund 15 Minuten, die von führenden Elektrizitätsunternehmen in der Europäischen Union aufgezeichnet wurden. Dies ist eine neue Ergänzung zu DEWAs internationalen Erfolgen bei Strom- und Wasserdienstleistungen.

"Bei DEWA arbeiten wir gemäß der Vision und den Richtlinien unserer Führungsriege, um eine robuste Infrastruktur nach den höchsten internationalen Standards bereitzustellen. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Kapazität und Effizienz von Übertragungs- und Verteilungsnetzen zu verbessern, um Strom- und Wasserdienstleistungen nach den höchsten Standards für Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit bereitzustellen. Dies soll den wachsenden Bedarf an Energie und Wasser decken und mit den städtischen und wirtschaftlichen Plänen Dubais Schritt halten", sagte SE Saeed Mohammed Al Tayer, MD CEO von DEWA.

DEWA übernimmt die neuesten Technologien für die Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung. Darüber hinaus wird ein integriertes Smart Grid aufgebaut, das eine Schlüsselkomponente seiner Strategie zur Entwicklung einer fortschrittlichen Infrastruktur darstellt, um Dubais Bemühungen um eine intelligente und glückliche Stadt zu unterstützen. Die Smart Grid-Strategie enthält 10 Programme, die kurz-, mittel- und langfristig bis 2035 abgeschlossen sein sollen. Dazu gehören die erweiterte Messinfrastruktur für Elektrizität, die erweiterte Messinfrastruktur für Wasser, das Asset Management, die Verteilungsautomatisierung, die Infrastruktur der Informationstechnologie, die Übertragungsautomatisierung, die Systemintegration, die Telekommunikation, Big Data und Analytics sowie die Sicherheit.

Die Ergebnisse von DEWA übertreffen in mehreren Indikatoren die wichtigsten europäischen und amerikanischen Versorgungsunternehmen. Im Jahr 2019 betrugen die Ausfälle bei Stromübertragungs- und -verteilungsnetzen 3,2 gegenüber 6-7 in Europa und den USA. Die Wassernetzausfälle wurden ebenfalls auf 6,6 gegenüber rund 15 in Nordamerika reduziert.

Die Vereinigten Arabischen Emirate, vertreten durch DEWA, belegten laut dem Doing Business 2020-Bericht der Weltbank das dritteJahr in Folge den ersten Platz beiGetting Electricity. Der Bericht misst die Leichtigkeit der Geschäftstätigkeit in 190 Volkswirtschaften auf der ganzen Welt.

