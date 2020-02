Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland gehört laut einer Studie des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) zu den innovationsstärksten Ländern der Welt und behauptet den vierten Platz im internationalen Vergleich. "Eine Spitzenposition vertritt die Bundesrepublik jedoch in keiner Subkategorie", erklärte der BDI zu dem Innovationsindikator 2020, der im Auftrag des Verbandes die Innovationsstärke von 35 Volkswirtschaften misst.

Zwar klettert Deutschland nach der Studie im Subindikator Wirtschaft zwei Plätze auf Rang 7. Im Subindikator Wissenschaft landet die Bundesrepublik hingegen auf Rang 12 nach Platz 10, im Subindikator Staat auf Rang 9 nach Platz 8. "Damit setzt sich ein Abwärtstrend der deutschen Innovationsdynamik seit 2014 fort", beklagte der BDI. Es mangele an der Förderung von Forschungsexzellenz, die im internationalen Vergleich nur im Mittelfeld liege. Außerdem täten sich Schwächen im innovationsgetriebenen Wettbewerb auf.

"Deutschlands Innovationsdynamik droht ins Mittelfeld zu rutschen", warnte BDI-Präsident Dieter Kempf. "Wir alle müssen uns für mehr Technologieoffenheit einsetzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben." Das Vorhaben der Regierung, in fünf Jahren 3,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes in Forschung und Entwicklung zu investieren, sei richtig. Damit der Innovationsimpuls nicht verpuffe, müsse die Politik aber "aus ihrem Dornröschenschlaf aufwachen und kluge Instrumente entwickeln". Laut der Studie könnten unter anderem Investitionen in die Forschung zu künstlicher Intelligenz, den Fachkräftenachwuchs sowie Forschung und Entwicklung die Innovationsdynamik fördern.

Laut dem Indikator übernimmt nach kurzfristiger Unterbrechung 2018 die Schweiz wieder den 1. Platz im Ranking vor Singapur. Deutschland liegt demnach deutlich hinter den beiden Spitzenreitern und Belgien, führt aber das hart umkämpfte Mittelfeld an: Schweden, Dänemark, Irland und die USA auf dem 8. Platz folgten mit geringem Abstand. China belegt wieder Rang 26. Die hohen Ambitionen der chinesischen Innovationspolitik beschränkten sich "weiterhin nur auf Leuchtturmtechnologien ohne Breitenwirkung", erklärte der BDI.

