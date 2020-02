Das Oberverwaltungsgericht hat am Wochenende die Rodungsarbeiten für das Tesla-Gelände in Grünheide vorläufig gestoppt. Die abschließende Entscheidung des Senats wird "zeitnah" erwartet.Immer wieder betont die Grüne Liga Brandenburg, die neue Gigafabrik von Tesla in Grünheide nicht verhindern zu wollen. Ihr gerichtlicher Widerspruchs gegen die Tesla erteilte vorzeitige Errichtungsgenehmigung des Landesamtes für Umwelt hat jetzt aber in zweiter Instanz dazu geführt, dass der US-Konzern am Samstagabend die laufenden Rodungsarbeiten von 91 Hektar Kiefernwald unterbrechen musste. Dieser vorläufige ...

