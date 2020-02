Köln (ots) -Seit 2011 tobt in Syrien ein Bürgerkrieg, der schon mehr als 450.000Menschenleben gefordert hat. Machthaber Baschar al-Assad ruft seingespaltenes Volk inzwischen zur nationalen Versöhnung auf, aber wiesoll das neue Syrien aussehen, und wer sind Assads Partner? Was hates mit der von ihm protegierten Partei SSNP (Syrian SocialistNational Party) auf sich? Welche Rolle können die Sozialnationalistenbeim geplanten Versöhnungsprozess und bei der Neugestaltung Syrienstatsächlich spielen? Zu diesen und weiteren Fragen hat Marc Thörnervor Ort in Syrien recherchiert. Das ARD radiofeature "Assads neuessyrisches Reich - Ein Feature über Gläubige, Märtyrer und Nazis" istab Mittwoch, 26. Februar 2020, in sieben Wort- und Kulturwellen derARD zu hören und ist im Internet unter ardaudiothek.de sowie alsPodcast verfügbar.Inzwischen hat Assad fast sein ganzes Territorium wieder in Besitzgenommen. Er selbst ist zwar Alawit, gibt sich aber als überzeugterAnhänger eines säkularen Systems. Tatsächlich kann er sich aber nurhalten, weil er sich mit bewaffneten Islamisten der iranischgestützten Hisbollah verbündet hat. Um die unterschiedlichenReligionsgruppen und Ethnien in Syrien zur Gemeinsamkeit zu bewegen,setzt Assad auf die langjährige Oppositionspartei SSNP. Siepropagiert die Idee eines "Großsyriens", ist im deutschenNationalsozialismus verwurzelt, extrem antisemitisch, brutal undidealisiert Selbstmordattentate. Dieses Bündnis aus syrischen Nazisund radikalen Islamisten findet auch in Deutschland Unterstützer. ZumBeispiel in Teilen der AfD. Das syrische Regime gibt sich säkular,benutzt aber Begriffe wie Märtyrertum, Opfertod, Himmel oderParadies. Im Kern geht es der Assad-Familie und ihrem Zirkel umMachterhalt. Um als Angehöriger einer religiösen Minderheit die großeMehrheit der sunnitischen Syrer hinter sich zu versammeln, bedientsich die Familie Assad der jeweils nötigen Ideologien und der dazupassenden Bilderwelten.Marc Thörner, Jahrgang 1964, arbeitet als freier Journalist und Autorfür Radio und Fernsehen der ARD sowie für den Deutschlandfunk und dasSchweizer Radio SRF. Seine Themenschwerpunkte sind vorwiegend dieMaghreb- und Golfstaaten, Irak, Pakistan, Afghanistan und Syrien. Erhat mehrere Bücher verfasst. Im Jahr 2009 wurde er mit demOtto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus (1. Preis)ausgezeichnet und war 2013 und 2017 für den Prix Europa nominiert.Journalisten mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARDradiofeature ab sofort im dortigen Vorführraum hören.Sendetermine:SWR Mittwoch, 26. Februar 2020,22:03 UhrBR 2 Samstag, 29. Januar 2020, 13:05 UhrSR 2 KulturRadio Samstag, 29. Januar 2020, 17:04 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 29. Januar 2020, 18:05 UhrWDR 5 Sonntag, 01. März 2020, 11:04 UhrNDR Info Sonntag, 01. März 2020, 11:05 Uhrhr2-kulturSonntag, 01. März 2020, 18:05 UhrRedaktion: Dorothea Runge (WDR)Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für das ARD radiofeature2020.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de Pressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnKommunikationTelefon: 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4522178