gamigo AG: strategischer Hauptaktionär Media and Games Invest erhöht Anteil an der gamigo AG von 53% auf 98%

Hamburg, 17. Februar 2020 - Die gamigo AG ("gamigo", Anleihe ISIN: SE0011614445) gibt heute bekannt, dass der strategische Hauptaktionär Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN: MT0000580101; Symbol: M8G; Basic Board, Frankfurter Wertpapierbörse) 1,05 Millionen zusätzliche gamigo-Aktien erwirbt, die ca. 45,5% der gesamten ausstehenden gamigo Aktien entsprechen. Somit erhöht MGI damit ihre Beteiligung an der gamigo AG von 53% auf 98%. Der Abschluss der Transaktion wird in den kommenden Tagen erwartet. MGI hat angekündigt, dass sie plant auch die verbleibenden restlichen gamigo-Aktien zu erwerben.

Media and Games Invest plc, ist ein schnell und profitabel wachsendes Unternehmen in den digitalen Märkten Online Medien und Games. Zu den wichtigsten Beteiligungen zählen neben der gamigo AG, die ReachHero GmbH, eine führende Influencer SaaS-Plattform, die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, dass auf Mobile-Advertising spezialisiert ist sowie die PubNative GmbH, eine SSP-Plattform für Mobile-Advertising. Media and Games Invest ist u.a. an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet.

Nach der Übernahme strebt MGI eine enge Zusammenarbeit zwischen der gamigo und Ihre anderen Tochtergesellschaften an und erwartet dadurch die Effizienz und die Profitabilität der gamigo sowie ihrer anderen Beteiligungen weiter zu verbessern.

Remco Westermann, CEO: ,die Ausweitung der Beteiligung der MGI an der gamigo sehe ich positiv; nicht strategische Aktionäre gehen raus und die gamigo kann von Synergiepotentialen mit den anderen MGI Gesellschaften profitieren. Insbesondere bei der Kundenakquise für die gamigo Spiele, bei der Stärkung der Position der gamigo im Bereich mobile Spiele sowie bei der Zusammenarbeit der Medien-Unternehmen der gamigo mit den MGI Medien/Unternehmen sehen wir substanzielle Synergiepotentiale. Einen weiteren Vorteil sehen wir auch in der nun klaren Aktionärsstruktur in Kombination mit dem Kapitalmarkzugang der MGI.'

Über die gamigo group:
Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 entwickelte sich die gamigo zu einem der führenden Anbieter von Free-to-Play Online- und Mobile-Games in Europa und Nordamerika. Die gamigo group beschäftigt insgesamt über 350 Mitarbeiter im Hauptsitz in Hamburg sowie den Niederlassungen in Berlin, Darmstadt, Köln (Deutschland), Warschau (Polen), Istanbul (Türkei), Chicago, Redwood City, Austin, Bellevue (USA), Toronto (Canada) und Seoul (Korea). Zum Kernportfolio des Unternehmens gehören erfolgreiche Spieletitel wie ArcheAge, Aura Kingdom, Defiance, Fiesta Online, Rift und Trove. gamigo wächst organisch sowie durch Akquisitionen und hat seit 2013 über 25 Akquisitionen getätigt, inklusive Spiele-, Medien- und Technologieunternehmen sowie einzelne Spiele-Assets.

Disclaimer: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Managements der gamigo AG oder ihrer verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der gamigo AG und ihrer verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Weder die gamigo AG noch ihre verbundenen Unternehmen übernehmen die Verantwortung bzw. Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.