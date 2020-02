Chinas weiter andauernde Coronavirus-Epidemie beschäftigt Menschen und Unternehmen weltweit. Peking verschiebt seinen Volkskongress und die Bundesbank erwartet "Lieferengpässe" und einen Rückgang bei deutschen Exporten.

Die Bundesbank sieht in der Coronavirus-Epidemie in China eine neue Gefahr für die ohnehin schwächelnde deutsche Wirtschaft. "Konjunkturrisiken bestehen im Hinblick auf den Coronavirus-Ausbruch in der Volksrepublik China", warnt sie in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. "So dürfte dort ein vorübergehender Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage die deutsche Exportaktivität dämpfen." Zudem könnten globale Wertschöpfungsketten durch die Sicherheitsvorkehrungen beeinträchtigt werden. "Lieferengpässe in einzelnen Branchen hierzulande wären die Folge", betonte die Bundesbank.

Sie verwies darauf, dass im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus das öffentliche Leben in China seit Mitte Januar weitgehend lahmgelegt worden sei. Das drücke im laufenden Quartal die Konjunktur beim wichtigsten deutschen Handelspartner. "Die Wachstumseinbußen könnten spürbar höher ausfallen als während der SARS-Epidemie von 2002/2003, bei der die Zahl der Infizierten deutlich kleiner war und die Behörden weniger rigoros reagiert hatten", schrieb die Bundesbank. "Gleichwohl sollte auch für die aktuelle Krankheitswelle gelten, dass sich nach ihrer Eindämmung die Wirtschaftstätigkeit wieder zügig normalisieren wird." Die Finanzmärkte seien derzeit von "Sorgen über mögliche Folgen des Coronavirus geprägt".

Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr wegen schwacher Weltkonjunktur, Handelskonflikten und Brexit-Chaos mit 0,6 Prozent so langsam gewachsen wie seit ...

