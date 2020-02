BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat betroffene Diesel-Kläger vor dem Abschluss individueller Vergleiche mit dem Autobauer Volkswagen gewarnt. "Nach dem Betrug von über 10 Millionen Dieselkunden europaweit könnte VW nun die in der Musterfeststellungsklage versammelten VW-Besitzer ein weiteres Mal über den Tisch ziehen", erklärte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Am Freitag hatte Volkswagen nach gescheiterten Verhandlungen mit dem Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) versprochen, eine Summe von 830 Millionen Euro direkt an die Verbraucher auszuzahlen.

Resch erklärte, bei Millionen Dieselfahrzeugen sei ein schlichtes Software-Update aufgespielt worden, welches aber immer noch Abschalteinrichtungen enthalte. "Gegen diesen vom Kraftfahrt-Bundesamt genehmigten Vorgang klagt die DUH vor dem Europäischen Gerichtshof." Sollte die Luxemburger Richter der Rechtsauffassung des Vereins folgen, seien Hardware-Nachrüstungen oder gar Stilllegungen der Autos die mögliche Konsequenz, so Resch. "Wir raten daher dringend davor ab, ein Angebot anzunehmen, in dem alle zukünftigen Ansprüche ausgeschlossen sind."

Mit einer allgemeinen Abgeltungsklausel könnten sich Verbraucher aller Rechte berauben, die sie in einem solchen Fall gegenüber Volkswagen hätten, sagte der DUH-Geschäftsführer. Vielmehr sollten die Kunden darauf bestehen, dass VW die Abgaskatalysatoren austausche. Die Abschalteinrichtungen bewirken, dass die vorgeschriebene Abgasreinigung bei bestimmten niedrigen Außentemperaturen deutlich reduziert wird. Das führt laut der Umwelthilfe zu einem hohen Anstieg der gesundheitsschädlichen Stickoxidemissionen.

Der Verkehrsclub ADAC hatte das VW-Vergleichsangebot am Freitag indes als "akzeptabel" bezeichnet. Es entspreche dem Ergebnis der Vergleichsverhandlungen, erklärte der Leiter der Juristischen Zentrale beim ADAC, Markus Schäpe. Verbraucher könnten sich nun entscheiden, ob sie die Zahlung annehmen oder weiterhin auf die juristische Auseinandersetzung setzen.

Am Freitag waren die Verhandlungen zwischen Volkswagen und der Verbraucherzentrale Bundesverband im Musterfeststellungsverfahren geplatzt, obwohl das Oberlandesgericht Braunschweig den Parteien einen Vergleich nahegelegt hatte. Beide Seiten schoben sich gegenseitig die Schuld zu. VW nannte eine pauschale 50-Millionen-Euro-Forderung für Anwaltshonorare als Grund. Der vzbv erklärte, beide Seiten hätten sich bereits auf die Kosten geeinigt gehabt und sprach von erneutem Betrug bei VW.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2020 07:34 ET (12:34 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.