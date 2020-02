Unterföhring (ots) --Auch im Achtelfinale überträgt Sky im Rahmen der Original SkyKonferenz als einziger Anbieter alle Spiele und alle Tore derKönigsklasse live, darüber hinaus ein exklusives Einzelspiel proAbend -Von den Hinspielen des BVB gegen PSG am Dienstag und von Leipzigin Tottenham am Mittwoch zeigt Sky im Rahmen der Original SkyKonferenz jeweils bis zu 50 Minuten live -Die Hinspiele des FC Liverpool bei Atlético Madrid und vonAtalanta Bergamo gegen den FC Valencia auch in voller Länge live undexklusiv bei Sky -Didi Hamann und Bruno Labbadia am Dienstag, Lothar Matthäus undRené Adler am Mittwoch zu Gast -"Nagelsmann Spezial": das exklusive Interview mit dem RB-Traineram Mittwoch um 19.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD und im Free-TV auf SkySport News HD -In den kommenden Wochen überträgt Sky beide Partien des FCBayern gegen den FC Chelsea sowie die Rückspiele von Leipzig undDortmund in voller Länge und in der Original Sky Konferenz live undexklusiv -Neben den Abonnenten des Sky Sport Pakets können Fußballfans mitSky Ticket (skyticket.de) auch ohne lange Vertragsbindung live dabeisein -Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League beiSky sind unter sky.de/ucl abrufbar Nach über zwei Monaten Winterschlaf kehrt am Dienstag auch die UEFA Champions League aus der Pause zurück. Ab dann bis zum 18. März wird das Achtelfinale der Königsklasse ausgetragen. Fußballfans dürfen sich auf insgesamt acht große europäische Fußballabende freuen. Im Rahmen der Original Sky Konferenz (jeweils zwei Spiele pro Abend um 21.00 Uhr) wird Sky als einziger Anbieter alle 16 Spiele und alle Tore des Achtelfinals der Königsklasse live zeigen. Darüber hinaus wird Sky an jedem der acht Abende ein Einzelspiel live und exklusiv übertragen.Zum Auftakt der K.o.-Runde zeigt Sky unter anderem die Hinspiele von Borussia Dortmund und RB Leipzig in der Original Sky Konferenz. Sowohl die Begegnung des BVB gegen Paris Saint-Germain als auch von RB Leipzig bei Tottenham Hotspur werden im Rahmen der Original Sky Konferenz jeweils bis zu 50 Minuten live zu sehen sein. Außerdem zeigt Sky die Partien zwischen Atlético Madrid und Titelverteidiger FC Liverpool sowie Atalanta Bergamo und dem FC Valenica als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz live und exklusiv.Am Dienstagabend begrüßt Moderator Michael Leopold neben Sky Experte Didi Hamann auch Bruno Labbadia. Am Mittwochabend sind die Sky Experten Lothar Matthäus und René Adler bei Sebastian Hellmann zu Gast. Wie gewohnt wird Erik Meijer an beiden Tagen die Partien des Abends analysieren. Die Live-Berichterstattung beginnt jeweils um 19.30 Uhr."Nagelsmann Spezial" am Mittwochabend um 19.00 UhrZur Einstimmung den Champions-League-Abend zeigt Sky am Mittwoch vor Beginn der Live-Sendung ein "Nagelsmann Spezial". Im exklusiven Interview mit Vinko Bicanic äußert sich der Trainer von RB Leipzig unter anderem zum bevorstehenden Duell mit Tottenham Hotspur und seinem Gegenüber José Mourinho sowie seinen Plan, rechtzeitig den Absprung zu schaffen und nicht zu lange al Trainer zu arbeiten. Wie der "Dienstag der Champions" und der "Mittwoch der Champions" wird auch das Interview mit Julian Nagelsmann neben Sky Sport 1 HD auch im Free-TV auf Sky Sport News HD ausgestrahlt.Die Rückspiele von Dortmund und Leipzig sowie beide Duell des FC Bayern gegen Chelsea komplett exklusiv bei SkyDie beiden Rückspielen von RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur sowie Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain können Fans ausschließlich bei Sky live dabei sein, wenn die Entscheidungen fallen. Die Duelle der "Roten Bullen" gegen die "Spurs" (10. 3.) und der Schwarz-Gelben in Paris (11. 3.) überträgt Sky in Deutschland auch als Einzelspiele live und exklusiv.Die beiden Duelle zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea zeigt Sky live und exklusiv. Sowohl das Hinspiel an der Stamford Bridge (25. 2.) als auch das Rückspiel in der Allianz Arena (18.3.) wird Sky als Einzelspiel in voller Länge und auch im Rahmen der Konferenz als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen.In-Match Videos aller Spiele der UEFA Champions League nur für Sky Kunden verfügbarAbonnenten des Sky Sport-Pakets haben mit den In-Match Videos die Möglichkeit, bereits während der laufenden Partien Tor-Videos aller Begegnungen der UEFA Champions League auf ihrem Smartphone abzurufen. Innerhalb kürzester Zeit nach dem Ereignis erhalten Fans per Push-Benachrichtigung direkten Zugang auf das 20- bis 30-sekündige Video. Sky bietet diesen Service als einziger Anbieter in Deutschland zu allen Spielen des Wettbewerbs an.Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei seinSämtliche Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, neben dem klassischen TV auch über den mobilen Streaming-Service Sky Go, egal ob zu Hause oder unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei den Übertragungen der UEFA Champions League live dabei sein. Über den monatlich kündbaren Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar. Mit dem neuen Sport Ticket sehen Kunden alle Original Sky Konferenzen der UEFA Champions League live, bei Buchung des Sky Supersport Tickets sind zusätzlich auch alle Einzelspiele des Wettbewerbs, die Sky live überträgt, beinhaltet.Darüber sind im Rahmen der Kooperation zwischen Sky und DAZN sämtliche Einzelspiele und die Original Sky Konferenzen auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.Der erste Teil der Achtelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League bei Sky:Dienstag, 18.2.:19.30 Uhr: "Dienstag der Champions" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD19.30 Uhr: "Dienstag der Champions" und Atlético Madrid - FC Liverpool auf Sky Sport 2 HDMittwoch, 19.2.:19.00 Uhr: "Nagelsmann Spezial" auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport News HD19.30 Uhr: "Mittwoch der Champions" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD19.30 Uhr: "Mittwoch der Champions" und Atalanta Bergamo - FC Valencia auf Sky Sport 2 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4522520