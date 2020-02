BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland darf Forschungsprojekte in der Luftfahrtindustrie mit rund 200 Millionen Euro pro Jahr fördern. Die EU-Kommission billigte am Montag die Beihilfen aus dem Luftfahrtforschungsprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums. Das Programm setze da an, wo der Markt versage, und verbessere Forschung, Entwicklung und Innovation in der Branche, erklärte die Behörde. Wettbewerbsverzerrung oder Eingriffe in den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten würden durch geeignete Maßnahmen verhindert. Zudem müssten besonders große Projekte eigens bei der Kommission angemeldet werden. Das Programm läuft bis 2026./vsr/DP/men