Für die nächsten iPhones will Apple eine eigene 5G-Antenne entwickeln. Wiederholt sich bei dem neuen Mobilfunkstandard das sogenannte Antennengate, als einige iPhone 4-Nutzer 2010 mangelnden Empfang reklamierten? Den Anlegern sind jedenfalls diese Bedenken egal, die Aktie steigt auf über 300 Dollar. Der neue Mobilfunkstandard 5G ist "the next big thing" und die nächsten Smartphones müssen diese Frequenz empfangen können. Konkurrent Samsung kündigte bereits vergangene Woche mit seinem Galaxy S20 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...