Luxembourg (www.fondscheck.de) - Der Global Impact Report 2019 bestätigt dem Eurizon Fund - Absolute Green Bonds (ISIN LU1693963701/ WKN A2JD3C) "bedeutende ökologische, soziale und finanzielle Ergebnisse", so Matteo Merlin, der Manager des Fonds bei Eurizon Asset Management.Der in den letzten drei Monaten auf 1,1 Milliarden Euro (per 31.01.2020) angewachsene Fonds, der schwerpunktmäßig in international begebene Green Bonds investiere, habe somit einen eindeutig positiven Beitrag zur Entwicklung erneuerbarer Energiequellen, zum CO2-armen Verkehr, zu umweltfreundlichen Gebäuden, um nur einige zu nennen, geleistet; gleichzeitig weise Merlin auf das Phänomen des "Greenwashing" hin, da es nicht nur kontraproduktiv für den Investor wäre, sondern auch betrügerisch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...