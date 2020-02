Wien (www.fondscheck.de) - Nach einigen äußerst mageren Jahren befindet sich die Hedgefonds-Branche wieder auf Kurs, so die Experten von "FONDS professionell".Für einige Top-Manager sei das Jahr 2019 sogar mehr als gut gelaufen.15 Hedgefondsmanager hätten im Jahr 2019 zusammen rund zwölf Milliarden US-Dollar verdient, wie aus Schätzungen auf der Basis des "Bloomberg Billionaires Index" hervorgehe. Zum Vergleich: Das sei mehr als die Investmentbank J.P. Morgan Chase allen ihren 56.000 Mitarbeitern bezahlt habe - und fast doppelt so viel wie die Spielverluste in Las Vegas im letzten Jahr. ...

