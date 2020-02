Die kanadische Regierung stellt weitere acht Millionen Dollar für Ladeinfrastruktur bereit. Geplant ist der Aufbau von 160 neuen Schnellladern an 73 Standorten in der Provinz Ontario, die unter der Bezeichnung Ivy Charging Network betrieben werden sollen. Zur Realisierung des Projekts haben die Energieversorger Hydro One und Ontario Power Generation ein Joint Venture namens Ivy Charging Network gegründet. ...

