Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die EZB will bis Ende des Jahres ihre Strategie-Überprüfung abgeschlossen haben. Was ist zu erwarten? Sind Änderungen am Inflationsziel zu erwarten und was resultiert aus Ziel-Verfehlungen? Wird die EZB auch Themen wie Nachhaltiges Investieren und Klimaschutz berücksichtigen? Daniel Winkler, Finanzanalyst beim Bankhaus Metzler, spricht in dieser Sendung mit Moderatorin Viola Grebe über die Strategie der EZB, die Unterschiede zwischen EZB und Fed und was man in diesem Jahr von den Notenbanken erwarten kann.