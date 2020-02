Wirecard und wirecube gewinnen den heimischen Handels-Riesen Billa (1100 Filialen) als Kunden. Mittels der Billa Scan & Go-App können Kunden einkaufen und direkt in der App bezahlen. Dabei werden sämtliche Produkte des Sortiments abgedeckt. Mit Billa Scan & Go wird der gesamte Einkaufsprozess digitalisiert und vereinfacht. Der Kunde kann seine Produkte nicht nur selbst am eigenen Handy scannen, sondern dank der integrierten Zahlungslösung von Wirecard diese auch direkt in der App bezahlen. Nach dem Zahlvorgang wird automatisch eine digitale Rechnung übermittelt, die der Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV) und den Anforderungen des Finanzamts entspricht. Für wiederkehrende Zahlungen können die Zahlungsinformationen direkt in der App ...

