Die Varta AG aus dem Industrie-Reich des heimischen Investors Michael Tojner (Montana Tech Components) hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen ihre Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2019 "deutlich übertroffen", wie am Montag Nachmittag mitgeteilt wird. Der Konzern-Umsatz sei im Geschäftsjahr 2019 um ca. 34% auf ca. 364 Mio. Euro (2018: 271,7 Mio. Euro) gewachsen. Gegenüber dem Mittelwert der zuletzt am 29. Oktober 2019 angehobenen Prognose-Bandbreite für den Konzernumsatz (330 bis 340 Mio. Euro) beträgt die Abweichung ca. 8,7%. Das bereinigte EBITDA stieg um ca. 95% auf ca. 98 Mio. Euro, was einer Steigerung gegenüber dem Mittelwert des mit der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen 2019 ebenfalls angehobenen Prognose-Korridors ...

