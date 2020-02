Nanoröhren aus Kohlenstoff fangen jegliches Licht ein und schaffen ein fast vollkommenes Schwarz. Das könnte selbstfahrende Autos sicherer machen und Militärflugzeuge unsichtbar.

Es klang wie eine Streiterei unter eitlen Künstlerseelen. Mit dem belgischen Maler Frederik De Wilde und dem britischen Künstler Stuart Semple rang der indisch-britische Bildhauer Anish Kapoor jahrelang darum, wer das schwärzeste aller Schwarze verwendet. Kapoor sicherte sich die Exklusivlizenz am speziellen Farbton Vantablack, kein anderer Künstler darf die Farbe seither nutzen. Und: Niemand sonst konnte so von seinem Schwarz behaupten, dass es das schwärzeste sei.

Neuartige extrem schwarze Farben wie Vantablack werden in den nächsten Jahren aber weit über die Kunstszene hinaus Bedeutung gewinnen. Sie könnten selbstfahrende Autos sicherer machen und Satelliten kleiner. Selbst in der Medizin deuten sich neue Behandlungsmethoden an, die auf den neuen Farben basieren.

Vantablack, eine Erfindung des britischen Unternehmers Ben Jensen, ist tatsächlich mehr als eine Farbe. Mikroskopisch kleine Nanoröhren aus Kohlenstoff bilden darin eine so zerklüftete Oberfläche, dass sie jedes Licht regelrecht verschlucken. 99,96 Prozent der ankommenden Strahlen werden absorbiert. Die besten konventionellen Farbpigmente erreichen 97 Prozent; trifft Licht seitlich auf, nur etwa 90 Prozent. Vantablack dagegen ist die Abwesenheit von Reflexion - egal, aus welchem Winkel Licht einfällt. Ein Mensch kann Konturen eines mit dieser Farbe besprühten Objekts nicht erkennen. Räumliche Körper wirken flach wie eine Scheibe.

Das von Jensen gegründete Unternehmen Surrey Nanosystems bietet Vantablack bereits als Sprühfarbe für Spezialkunden wie Satellitenbauer oder Autohersteller an. "Stellen Sie sich ...

