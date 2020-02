Von Andreas Kißler

BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat den jüngsten Kompromissvorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel zum Budget für die Jahre 2021 bis 2027 abgelehnt. "Der Haushalt muss sich mit den Aufgaben der Zukunft beschäftigen", mahnte Scholz bei seinem Eintreffen zu einer Sitzung der Euro-Finanzminister in Brüssel. "Ich glaube, dass der aktuelle Vorschlag, den wir zur Kenntnis nehmen mussten, nicht die Modernisierung ausreichend beinhaltet."

Das sei "das Hauptmanko", sagte Scholz. "Es ist eher ein Rückschritt gegenüber früheren Vorschlägen, was die konkrete Ausrichtung betrifft." Es könne nicht sein, dass es von Runde zu Runde immer weniger wichtig werde, was in dem Haushalt ausgegeben werde und "nur noch jeder seine eigenen Interessen wahrnimmt" und dann etwas wenig Zukunftsfähiges herauskomme. "Also muss noch einmal neu angesetzt werden, sodass die Zukunftsfragen mehr im Mittelpunkt stehen, als es jetzt der Fall ist."

Michel schlägt eine Steigerung der Ausgaben im mittelfristigen Finanzrahmen auf 1,074 Prozent der EU-Wirtschaftsleistung vor. Deutschland als Nettozahler will bisher wie weitere vier Länder aber nicht über 1,0 Prozent des Bruttonationaleinkommens hinausgehen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat allerdings auch Kompromissbereitschaft angedeutet - abhängig von den Ausgabenschwerpunkten. Am Donnerstag wollen die EU-Staats- und Regierungschefs bei einem Sondergipfel eine Lösung finden. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni zeigte sich dafür in Brüssel "hoffnungsvoll".

