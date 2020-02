Der GBC Mittelstandsanleihen Index (ISIN: DE000SLA1MX8; "GBC MAX") profitiert weiterhin von den positiven Marktbedingungen im KMU-Kapitalmarktsektor und kann sein Kursniveau auch in 2020 weiter steigern. Zu Beginn des Jahres erreicht der GBC MAX ein erneutes Allzeithoch von 141,76 (Stand: 17.02.2020).

Neue Anleihen im Index

Die zuletzt neu aufgenommenen Anleihen, wie z.B. die der Joh. Friedrich Behrens und der Adler Real Estate, beflügeln durch ihre Kurseffekte und Kupons die Gesamtperformance des GBC MAX. Daneben tragen aber auch die bestehenden Indexwerte zu einer positiven Gesamtentwicklung des Qualitätsindex beigetragen. In 2020 (YTD) beträgt das Plus bereits 1,75%. Die Volatilität ist mit 2,28% in den letzten ...

