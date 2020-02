Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Planegg (pta021/17.02.2020/17:10) - Hiermit laden wir die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft am



Mittwoch, den 1. April 2020 um 15:00 Uhr



zur ordentlichen Hauptversammlung



in den Seminarraum in der Urologischen Klinik München-Planegg in 82152 Planegg in der Germeringer Straße 32, 3. Stock,



ein.



Tagesordnung



1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der UCM Urologie Centrum München Aktiengesellschaft Praxismanagement für das Geschäftsjahr 2018 mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018



2. Beschlussfassung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.



3. Beschlussfassung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.



4. Wahl des Aufsichtsrats



Die Amtszeit aller Mitglieder des jetzigen Aufsichtsrats endet mit dieser Hauptversammlung. Daher wird ein neuer Aufsichtsrat gewählt.



Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, 8 Ziffer 1 der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern zusammen, die durch die Hauptversammlung gewählt werden. Die Gesellschaft unterliegt nicht der Mitbestimmung. Somit setzt sich der Aufsichtsrat ausschließlich aus Aktionärsvertretern zusammen.



Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat für die Zeit ab Beendigung der Hauptversammlung vom 01.04.2020 bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung zu wählen, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.



- Dr. med. Herbert Brandl, angestellter Arzt in der MVZ Grünwald GmbH, Grünwald



- Dr. med. Rainer Klammert, Facharzt für Urologie in eigener Praxis, Aichach



- Dr. med. Gabriel Matalon, Arzt im Ruhestand, München



- Dr. med. Albrecht Wiethe, Facharzt für Urologie in eigener Praxis, Landsberg



- Dr. med. Lukas Schraudenbach, Facharzt für Urologie in eigener Praxis, Gräfelfing



- Dr. med. Friedemann Meisse, Facharzt für Urologie in eigener Praxis, München



Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.



5. D & O-Versicherung für den Aufsichtsrat



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:



Die Prämien für eine im Interesse der Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe unterhaltene D & O-Versicherung für Organmitglieder und bestimmte Mitarbeiter, in welche die Mitglieder des Aufsichtsrats als Organmitglieder einbezogen sind, trägt die Gesellschaft.



6. Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:



Die Gesellschaft wird aufgelöst. Abwicklungsgeschäftsjahr ist das Kalenderjahr; das erste Abwicklungsgeschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und endet am 31.12.2020.



7. Beschlussfassung über die Bestellung von Abwicklern und über die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Regelung der Vertragsverhältnisse mit den Abwicklern.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:



a) Das bisherige Vorstandsmitglied Dr. Winfried Lubos, Gauting bei München, und das bisherige Vorstandsmitglied Professor Dr. Martin Kriegmair, München, werden zu Abwicklern bestellt.



b) Die Abwickler vertreten die Gesellschaft jeweils einzeln.



c) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, mit den Abwicklern Dr. Winfried Lubos und Professor Dr. Martin Kriegmair Vereinbarungen über die Einzelheiten ihrer Dienstvertragsverhältnisse zu treffen, insbesondere Vereinbarungen über die Verlängerung und/oder den Neuabschluss einer D & O-Versicherung, zu schließen.



Weitere Angaben zur Einberufung



Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 14.3 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind. Die Anmeldung muss spätestens bis Freitag, 27. März 2020, 24.00 Uhr, bei der Gesellschaft schriftlich unter Angabe ihrer Aktiennummern unter folgender Anschrift eingegangen sein:



UCM Urologie Centrum München Aktiengesellschaft Praxismanagement Germeringer Straße 32 82152 Planegg



Eine nachträgliche Zulassung von nicht form- und/oder nicht fristgerecht angemeldeten Aktionären behält sich die Gesellschaft ausdrücklich vor.



Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Vollmacht ist in Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) unter der oben genannten Adresse zu erteilen.



Im Falle der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder sonstiger von § 135 Aktiengesetz erfasster Intermediäre oder nach § 135 Aktiengesetz Gleichgestellter besteht das Textformerfordernis nicht. Nach dem Gesetz muss die Vollmacht in diesen Fällen einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten werden. Die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. Bitte stimmen Sie sich daher in diesem Fall mit dem/der Bevollmächtigten ab. Ein Verstoß gegen diese und bestimmte weitere in § 135 Aktiengesetz genannte Erfordernisse für die Bevollmächtigung beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 Abs. 7 Aktiengesetz die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht.



Datenschutzrechtliche Informationen



Die UCM Urologie Centrum München Aktiengesellschaft Praxismanagement verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung ("DS-GVO") personenbezogene Daten (Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien; gegebenenfalls Name, Vorname und Anschrift des vom jeweiligen Aktionär ggf. benannten Aktionärsvertreters) auf Grundlage der in Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären und Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die UCM Urologie Centrum München Aktiengesellschaft Praxismanagement wird vertreten durch die Mitglieder ihres Vorstands, die Herren Dr. Winfried Lubos und Prof. Dr. Martin Kriegmair. Sie erreichen die UCM Urologie Centrum München Aktiengesellschaft Praxismanagement unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:



UCM Urologie Centrum München Aktiengesellschaft Praxismanagement Germeringer Straße 32 82152 Planegg oder Telefax: +49(0)89 414176855 oder E-Mail: natalie.wagner@ukmp.de



Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Florian Küppersbusch, per E-Mail unter:



florian.kueppersbusch@msecure.de



Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären selbst im Zusammenhang mit der Einladung zur Hauptversammlung angegeben wurden, werden die Daten aus dem Aktienregister der Gesellschaft bezogen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter erfolgt ausschließlich für die Abwicklung ihrer Teilnahme an der Hauptversammlung und auch insoweit nur in dem zur Erreichung dieses Zwecks zwingend erforderlichen Maße. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs 1 lit. (c) DS-GVO. Die UCM Urologie Centrum München Aktiengesellschaft Praxismanagement verarbeitet die Daten nur zum genannten Zweck und speichert diese personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies für den vorgenannten Zweck erforderlich ist. Gesetzliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt. Für die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfassten Daten beträgt die Speicherdauer regelmäßig bis zu drei Jahre.



Im Übrigen werden die personenbezogenen Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Aktionären und Aktionärsvertretern sowie Dritten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt. Insbesondere werden Aktionäre und Aktionärsvertreter, die an der Hauptversammlung teilnehmen, unter Angabe des Namens, des Wohnorts, der Aktienzahl und der Besitzart in das gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 AktG aufzustellende Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung eingetragen. Diese Daten können von anderen Aktionären und Hauptversammlungsteilnehmern während der Hauptversammlung und von Aktionären bis zu zwei Jahre danach gemäß § 129 Abs. 4 AktG eingesehen werden.



Im Falle von Aktionärsverlangen auf Ergänzung der Tagesordnung sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären werden diese auf Zulässigkeit geprüft und nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften bekanntgegeben. Ergänzungsverlangen werden in derselben Weise bekannt gemacht, wie die Einberufung der Hauptversammlung. Gegenanträge sowie Wahlvorschläge werden einschließlich des/der Namen der Antragsteller, ggf. einer Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den übrigen Aktionären bzw. den nach § 125 Abs. 1 bis 3 AktG Berechtigten zugänglich gemacht.



In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten können die Aktionäre und Aktionärsvertreter von der UCM Urologie Centrum München Aktiengesellschaft Praxismanagement Auskunft über ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 15 DS-GVO, Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 16 DS-GVO, Löschung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 17 DS-GVO (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DS-GVO entgegenstehen), Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 18 DS-GVO und Übertragung personenbezogener Daten in einem gängigen Dateiformat auf sie oder einen von ihnen benannten Dritten (Recht auf Datenübertragbarkeit) gemäß Art. 20 DS-GVO verlangen. Diese Rechte können die Aktionäre und Aktionärsvertreter gegenüber der UCM Urologie Centrum München Aktiengesellschaft Praxismanagement unentgeltlich über eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten geltend machen:



UCM Urologie Centrum München Aktiengesellschaft Praxismanagement Germeringer Straße 32 82152 Planegg oder Telefax: +49(0)89 414176855 oder E-Mail: natalie.wagner@ukmp.de



Zudem steht den Aktionären und Aktionärsvertretern gemäß Art. 77 DS-GVO ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde entweder des (Bundes-)Landes, in dem sie ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben, oder des Bundeslandes Bayern, in dem die UCM Urologie Centrum München Aktiengesellschaft Praxismanagement ihren Sitz hat, zu.



Planegg, im Februar 2020



UCM Urologie Centrum München Aktiengesellschaft Praxismanagement



Der Vorstand



Dr. Winfried Lubos Vorstandsvorsitzender



Prof. Dr. Martin Kriegmair Vorstand



