Laut der CME Group ist das Open Interest auf Kupfer-Futures am Freitag um knapp 2.500 Kontrakte gestiegen. Das entspricht dem vierten Anstieg in Folge. Das Volumen ist dagegen um 54.000 Kontrakte zurückgegangen und setzt damit seine Abwärtsbewegung fort. Kupferpreis dürfte konsolidieren Die Korrektur am Freitag erfolgte vor dem HIntergrund eines steigenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...