AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Patrizia hat im vergangenen Jahr beim Ergebnis seine eigene Prognose übertroffen. 2019 erzielte das auf Immobilieninvestments spezialisierte Unternehmen ein operatives Ergebnis von 134,5 Millionen Euro, wie das SDax -Unternehmen am Montag in Augsburg mitteilte. Das waren zwar knapp 5 Prozent weniger als im Vorjahr.



Allerdings hatte das Unternehmen da viele Immobilien aus dem Eigenbestand verkauft und von gemeinsamen Investments profitiert. Bereinigt um diese Effekte wäre das operative Ergebnis um gut 10 Prozent gestiegen, hieß es. Zudem lag Patrizia damit über dem eigenen Ausblick von 130 Millionen Euro am oberen Ende der Prognosespanne. Für das laufende Jahr hat sich das Management ein operatives Ergebnis von 120 bis 140 Millionen Euro vorgenommen./men/he

