Im Poker um die Fernsehrechte der Bundesliga geht Sky womöglich leer aus. Der Pay-TV-Pionier wird von großen Digitalkonzernen angegriffen - und könnte dazu noch im eigenen Haus Rückhalt verlieren.

Als Karl-Heinz Rummenigge Ende Januar auf der Bühne eines Sportkongresses in Düsseldorf sein Urteil sprach, hörte sich das in der Medienallee in München-Unterföhring wie eine Grabrede an. Der Vorstandschef des Fußball-Bundesligisten FC Bayern, Hauptprofiteur der Milliarden, die der Abo-Sender Sky für Fußballübertragungsrechte zahlt, bilanzierte kalt: "Sky steht nackt da." Entsprechend groß war die Empörung bei den Münchner Fernsehmachern: "Die Aussage hat viele Mitarbeiter schwer irritiert", berichtet ein Insider.

Dabei hat Rummenigge nur ausgesprochen, was offensichtlich ist: Die Pay-TV-Plattform steht unter dem größten Druck seit ihrer Beinahe-Pleite vor fast 20 Jahren. Der US-Riese Amazon, der Sportstreamer Dazn und die Deutsche Telekom haben Sky wichtige Sportrechte weggeschnappt. Top-Manager gingen von Bord. Und eine verunsicherte Belegschaft wartet seit der Übernahme durch den US-Medienriesen Comcast 2018 auf klare Ansagen. Sie beargwöhnt den neuen Chef, der laut Vita mehr Cricket als Fußball im Blut hat.

2020 wird daher zum Schicksalsjahr für Sky. In den kommenden Monaten steigt der Poker um die Übertragungsrechte der Bundesliga ab Herbst 2021. Investiert das Unternehmen erneut Milliarden in den großen Kick? Oder schwenkt Sky unter Comcast auf einen Sparkurs ein - und riskiert den Verlust von Millionen Abonnenten?

Der Mann, der die Zukunft erfinden soll, heißt Devesh Raj. Auf dem Neujahrsempfang der Deutschen Fußball-Liga (DFL) Mitte Januar trat er erstmals offiziell in Erscheinung. Raj ist Absolvent der Elite-Uni Yale und spielt Sitar. Er war Berater bei Boston Consulting in New York und Stratege bei Comcast in Philadelphia. Und er löste Sky-Urgestein Carsten Schmidt zu Jahresbeginn als Deutschlandchef ab. Er kann nicht auf ein Netzwerk in der Medienindustrie bauen. Und verfügt auch nicht über tiefere Einblicke in die Fußballbranche. Er soll vor allem Sparziele von Comcast erreichen.Die Situation ist angespannt. Dutzende Top-Manager sind dem Rotstift bereits zum Opfer gefallen; einige wechselten zur Konkurrenz. Ihr Wissen und ihre Kontakte fehlen. Das hebt nicht gerade die Stimmung in der Restbelegschaft. Auch ist das Gefühl verbreitet, nicht mehr up to date zu sein. Das Duell Bayern gegen Dortmund startete für viele zahlende Kunden zuletzt erst ab Minute 65 - die Technik streikte. ...

