Börse muss nicht so trocken sein, dass man eine Staublunge dabei bekommt. Volker Schulz aus dem Redaktionsteam von "Der Aktionärsbrief" ordnete am 12.02.2020 im Schnelltest acht Aktien kurz und knackig für Sie ein. Der Aktionärsbrief ist ein vielfach ausgezeichneter Börsenbrief aus dem Hause Bernecker. Was hatte Volker Schulz diesmal auf dem Radarschirm?





++ Deutsche Bank - Luft bis 18 €?

++ Daimler - Kurzfristige Erholungschance?

++ PNE - Spannende Bewegung im Aktionärskreis?

++ Verbund - Profiteur einer steigenden Stromnachfrage?

++ Rheinmetall - Gute Langfrist-Perspektive?

++ Alibaba Health - Weiteres Potenzial trotz Fahnenstangen-Chart?

++ Aurora Cannabis - Finger weg?

++ Nel ASA - Bewertung zu luftig?





