Die EU fordert für Unternehmen aus dem Staatenbund eine eindeutig überprüfbare Chancengleichheit. Doch Kontrollen will Großbritannien nicht.

Die britische Regierung wehrt sich gegen Kontrollen der EU nach einem Handelsabkommen mit Brüssel. "Zu glauben, wir könnten eine EU-Aufsicht in Fragen sogenannter gleicher Wettbewerbsvoraussetzungen akzeptieren, übersieht schlicht den Punkt, um den es geht", sagte der britische Chefunterhändler für die Handelsgespräche, David Frost, am Montag laut Redeauszügen in einer Ansprache an der Freien Universität Brüssel.

Großbritannien sei überhaupt nur aus der EU ausgetreten, damit diese sich nicht mehr in Regeln und Vorschriften einmische, betonte Frost. Es wolle ...

