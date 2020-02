REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Studie Krankenkassen:



"Eine Reform des Systems ist auch deshalb so schwierig, weil es um viel mehr geht als um die Krankenversicherung. Stärkster Pfeiler der Privaten sind die Beamten. Für eine Reform müsste also auch die Beamtenversorgung neu geregelt werden -mit Zuschüssen zur Krankenversicherung anstelle der Beihilfe aus Steuergeldern. Dass das Thema dabei an Besitzstände rührt, macht es nicht einfacher. Reformwillen dürfte indessen noch am ehesten aus den privaten Krankenkassen selbst kommen. Deren Beiträge steigen seit Jahren. Betroffen sind Gutverdiener, die der GKV den Rücken kehrten, oder Selbstständige. Viele von denen können im Alter die hohen Beiträge langfristig gar nicht aufbringen."/al/DP/he