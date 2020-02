STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten' zu rechter Terrorzelle:



"Dass den Sicherheitsbehörden ein Schlag gegen Neonazis gelungen ist, die Blaupausen für einen Bürgerkrieg in Deutschland zeichneten, ist wichtig. Was bei der Verteilung der Lorbeeren untergeht: Die Ermittlungen, die zum Erfolg führten, wurden durch das baden-württembergische Landeskriminalamt eingeleitet und deutschlandweit durch die Südwest-Kriminalen in einer Sonderkommission koordiniert - eigentlich eine Aufgabe des Bundeskriminalamtes. Den Erfolg der baden-württembergischen Ermittler herauszustellen ist wichtig, da bei der Aufarbeitung der Anschläge der Terrorgruppe NSU immer wieder der Vorwurf kam, die Polizei sei auf dem rechten Auge blind."/al/DP/he